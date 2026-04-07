Netflixが子ども向けの遊び場アプリ「Netflix Playground」を発表、全世界展開予定
Netflixが幼児～小学校低学年の子どもを対象にした施策として、人気キャラクターと一緒にゲームができる「Netflix Playground」や、セサミストリートを含む新作のリリースを発表しました。
Netflix Expands Kids Entertainment Lineup With Playground App for Games, New Shows & Returning Favorites - About Netflix
https://about.netflix.com/en/news/netflix-expands-kids-entertainment-lineup-with-playground-app-for-games
Netflix、キッズ向けエンターテインメントの ラインナップを拡充 - About Netflix
https://about.netflix.com/ja/news/netflix-expands-kids-entertainment-lineup-with-playground-app-for-games
「Netflix Playground」は、ペッパピッグやセサミストリートのキャラクターたちと一緒にゲームを遊んだり探検したりできる遊び場アプリです。
Welcome to Netflix Playground | Official Trailer | Netflix - YouTube
「Netflix Playground」は複数のゲームを搭載したアプリです。
子どもたちは「Playtime With Peppa Pig(ペッパピッグと遊びの時間)」「セサミストリート」「ちびっこホートンのだいぼうけん」「ストーリーボット」「スニーチはスニーチ」「バッドダイナソー」「あかいさかな、あおいさかな」「いろあそびパレット」といった、好きなキャラクターたちが主役のゲームをプレイすることができます。
アプリはNetflixアカウントに紐付いていて、キッズアカウントで利用可能。Netflixのサブスクリプションがあれば追加の支払いは一切不要で、アプリ内課金もありません。
Netflix PlaygroundはiOSとAndroid向けに展開されていて、まずはアメリカ、カナダ、イギリス、オーストラリア、フィリピン、ニュージーランドで利用可能。2026年4月28日からは全世界で利用可能になる見通しとなっています。
また、ファミリー向けの人気作品であるハンクとトラッシュトラックの第3シリーズやこちら、どうぶつたんていきょくの新エピソードの配信が決まっています。
Netflixはキッズにとって欠かせない場所になっていて、2023年から2025年に視聴回数トップ10のうち上位4作品を含む合計6作品がキッズ向けだったとのこと。以下は人気作品の1つ「ギャビーのドールハウス」。
2026年春には「ギャビーのドールハウス ザ・ムービー」として映画化もされています。
映画『ギャビーのドールハウス ザ・ムービー』本予告＜26年3月13日（金）全国公開＞ - YouTube
Netflixは「世界を愛される作品の世界観をさらに広げていくことで、好奇心と探究心を育む冒険の世界を提供し、成長ステージに応じて子どもたちを引きつける体験を作り出していきます」とコメントしています。
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