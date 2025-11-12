動画

「トイ・ストーリー5」ティザー予告編が公開、ウッディたちおもちゃが恐れおののく存在とは？


ピクサーの人気アニメ映画シリーズの最新作となる「トイ・ストーリー5」のティザー予告編が公開されました。アメリカでは2026年6月19日に劇場公開予定です。

Toy Story 5 | Teaser Trailer | In Theaters June 19 - YouTube

©2025 Disney/Pixar. All Rights Reserved.


Toy Story 5's first trailer leaves a major question unanswered
https://www.polygon.com/toy-story-5-trailer-woody-buzz/

「ボニー！あなたにピッタリの贈りものがあるの」というセリフから映像はスタート。「トイ・ストーリー」「トイ・ストーリー2」「トイ・ストーリー3」ではウッディたちおもちゃの持ち主はアンディでしたが、「トイ・ストーリー4」(厳密にはトイ・ストーリー3のラスト)でボニーが新しい持ち主となっていました。


プルプル震え上がるレックスとスリンキー・ドッグ。


思わず手で目を覆うフォーキーとナイフィー。


「2026年夏」


ミスター・ポテトヘッドは思わずミセス・ポテトヘッドの目を外してしまいます。


恐怖に震えるジェシー


「おもちゃの時代」


それぞれ目、耳、口をふさぐエイリアンたち。


「おしまい？」


箱の中から現れたのは子ども向けの知育タブレットらしきもの。「こんにちは、リリーパッドです！遊びましょう！」と軽快にあいさつ。


『トイ・ストーリー5』


ウッディとバズ・ライトイヤーも戸惑ったような表情を浮かべています。タブレットがおもちゃたちの居場所を奪ってしまうことになるのでしょうか……？


「2026年6月19日劇場公開」で公開に合わせた配信サービスでの展開はありません。日本では2026年夏に公開予定です。


これに合わせてトイ・ストーリーの公式Xアカウントではトイ・ストーリー5の新規ビジュアルも公開されていました。

