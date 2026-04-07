2026年04月07日 12時20分 レビュー

Googleが無料で使える音声認識ツール「Google AI Edge Eloquent」をひっそりリリース



Googleが無料で使える音声認識ツール「Google AI Edge Eloquent」をiOS向けにリリースしました。プレスリリースやブログ投稿など何の発表もなく静かにリリースされたため、実際にどんなアプリなのかを確かめてみました。



Google AI Edge Eloquentアプリ - App Store

https://apps.apple.com/jp/app/google-ai-edge-eloquent/id6756505519



iPhoneでApp Storeの「Google AI Edge Eloquent」のページを開き、インストールして「開く」をタップします。





利用規約やプライバシーポリシーの画面が出るので「Continue」をタップ。





モデルのダウンロードが始まります。





「Uh, yeah, well. For the meeting. Let's do it 3pm? Thanks. Talk to you soon」と発音するよう指示されました。下部にあるマイクマークのボタンをタップします。





マイクへのアクセス権を求められるので「許可」をタップ。





できるだけ原文に忠実に、「Uh」や「well」なども丁寧に発音したところ、自動でテキストのクリーンアップが行われ「Yeah, for the meeting. let's do it 3:00 p.m. Thanks. Talk to you soon」ときれいなテキストに整えられました。「Next」をタップします。





Googleアカウントと接続することで自分のアカウント内のデータから辞書を作成できるとのこと。今回は接続せずに「Next」をタップしました。





音声認識は常にローカル環境で行われますが、テキストのクリーンアップはクラウドとローカルのどちらで処理するかを選択可能とのこと。右上のスイッチが「Off」であればローカルで全ての処理が完結することになります。「Next」をタップ。





これでチュートリアルは完了です。「Finish onboarding」をタップします。





英語での威力は十分理解できたので、日本語の認識もできないかを試してみましたが、途中で「Google」と発音した部分しか聞き取ってもらえませんでした。記事作成時点では英語のみの対応となっているようです。





Google Playにも同様のツールがリリースされていないかチェックしてみましたが、記事作成時点では存在していないようでした。