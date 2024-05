OpenAIがサム・アルトマンCEOを含む「安全・セキュリティ委員会」を設置、さらにGPT-4後継モデルのトレーニングを開始

OpenAI training its next major AI model, forms new safety committee | Ars Technica https://arstechnica.com/information-technology/2024/05/openai-training-its-next-major-ai-model-forms-new-safety-committee/ OpenAIには汎用人工知能(AGI)の安全性と制御を研究する「スーパーアライメント」チームが存在していましたが、元主任研究員のイルヤ・サツキヴァー氏やヤン・ライク氏など、チームに所属する研究員が次々とOpenAIを退社したために解散したことが報じられました。 OpenAIで超知性の制御と安全性を研究していた「スーパーアライメント」チームが解散、元幹部は「派手な製品が安全性より優先されている」 - GIGAZINE

