Discordの収益は2020年以降4倍に増加して6億ドルを突破、月間アクティブユーザー数は2億人超えでIPOも視野に



オンラインビデオチャットツール「Discord」の収益が2020年と比べて4倍に増加して6億ドル(約900億円)を突破したと、経済紙のBloombergが報じています。



https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-03-07/discord-to-offer-rewards-for-gamers-as-app-seeks-profit-in-2024





Bloombergによると、Discordは新型コロナウイルス感染症パンデミック中に人気が爆発し、記事作成時点で月間アクティブユーザー数が2億人を突破しているとのこと。収益は2020年以降4倍に増加し、年換算で6億ドル以上に成長したそうです。



Discordのジェイソン・シトロンCEOは「ある時点で、おそらく上場するでしょう」とBloombergに語っており、新規上場株式(IPO)を検討していることをほのめかしました。



Discordは2021年にMicrosoftから120億ドル(約1兆8000億円)での買収を拒否していますが、その後10億ドル(約1500億円)の資本を調達し、記事作成時点で7億ドル(約1050億円)の現金を保有しているとのこと。2024年1月には全従業員の17%となる170人を解雇しましたが、その理由についてシトロンCEOは「会社の成長が早すぎた」と説明しています。



また、Discordは、2023年11月に立ち上げたアプリ内ストアで、ゲームをテーマにした公式アイテムを取り扱うことを発表しました。



https://discord.com/blog/our-quest-to-support-game-developers





Discordは毎月6万以上のタイトルで15億時間のゲームプレイをホストしているとのこと。しかし、プレイヤーにとって選択肢が増えたということは、同時にゲーム開発者にとって自分のアイデアをビジネスとして成功させるチャンスが減ることにつながります。



Discordは「私たちは、開発者と強力して、テーマ別のプロフィール効果やアバターの装飾品をストアで取り扱う方法を考案しました。この収益を開発者と共有することで、開発者がDiscordを通じて、その驚くべきクリエイティビティからさらなる収益を得られるようにすることが何よりも重要です」とコメントしています。





なお、記事作成時点では、具体的にどのタイトルの関連アイテムがストアで取り扱われるのかは明らかにされていません。