2023年06月22日 11時33分 ネットサービス

Discordが有料コンテンツ販売機能をテスト中



Discord開発チームが有料コンテンツの販売機能を開発中であることを明らかにしました。有料コンテンツ販売機能は今後数週間以内にテスト開始予定とのこと。また、サーバー参加者向けに定額サービスを提供できる「サーバーサブスクリプション」の機能強化や定額サービスおよび買い切りコンテンツをまとめて表示できる「サーバーショップ」の開発も発表されています。



Server Subscriptions Just Got Super Powered: Introducing Media Channels, Tier Templates and more!

https://discord.com/blog/server-subscriptions-updates-media-channels-tier-templates-and-more



Discordに追加予定の有料コンテンツ販売機能では、買い切り型のコンテンツをサーバー内で販売できます。Discordは販売できるコンテンツの例として「料理のレシピ」「ゲーム攻略法」「写真撮影レッスン」「壁紙セット」「写真編集フィルター」「デジタル写真集」などを挙げており、幅広い種類のデジタルコンテンツを扱えるようです。



また、Discordでは「限定ロール」や「限定チャンネル参加権」をサーバー参加者に定額販売できる「サーバーサブスクリプション」が一部地域を対象に提供されています。このサーバーサブスクリプションと新たに追加される買い切りコンテンツ販売機能をまとめて表示できる「サーバーショップ」が追加されることも発表されました。





サーバーショップは今後数週間以内にテスト提供が始まる予定で、以下のリンク先からウェイトリストに登録できます。



Form

https://share.hsforms.com/1u00PIv3XT0mIJjgWMTeesw2bach





さらに、サーバーサブスクリプションの特典として使える「メディアチャンネル」も新たに発表されました。メディアチャンネルではコンテンツへの早期アクセスや限定写真などを投稿可能とのこと。開発チームは「メディアチャンネルを活用することでサーバーサブスクリプション非加入者にも有料プランの存在を周知できる」とアピールしています。





なお、Discord上にはGIGAZINEの公式サーバーも存在しており、新着ニュース配信チャンネルや誰でも参加できるフォーラムを開設しています。ニュース配信やフォーラム以外にも多様な展開を計画中なので、気になる人は以下のリンク先を参考に参加してみてください。



