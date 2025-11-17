2025年11月17日 10時39分 レビュー

ChatGPTにグループチャット機能が追加されたので使ってみた



OpenAIがChatGPTのグループチャット機能のテストを2025年11月13日に開始しました。グループチャット機能を使えば、複数人で会話しつつChatGPTにアイデア出しや検索、画像生成などのタスクを依頼することが可能。便利そうだったのでユーザーの招待手順やChatGPTへの質問方法を確かめてみました。



Piloting group chats in ChatGPT | OpenAI

https://openai.com/index/group-chats-in-chatgpt/



ChatGPTのグループチャット機能は無料プラン・Goプラン・Plusプラン・Proプランのユーザー向けにテスト展開されており、テスト対象地域は日本・ニュージーランド・韓国・台湾です。日本の無料プランユーザーでも使用可能なので、実際に使ってみました。



グループチャットを作成するには、チャット画面の右上に表示されている人型ボタンをタップします。





「グループチャットを…」と記された黒いボタンをタップ。





すると、開いているチャットがグループチャット用に変更されます。グループチャットにほかのユーザーを招待するには、「リンクで招待する」をタップ。





共有メニューが表示されたらメールやメッセージアプリなどでリンクを送信します。





招待リンクを受け取った側は、招待リンクをタップするとChatGPTアプリが起動して以下のような画面が表示されるので、「チャットを開始する」をタップすればグループチャットに参加できます。





グループチャットでは一般的なメッセージアプリと同様に左側に他人のメッセージ、右側に自分のメッセージが表示されます。ChatGPTにタスクを依頼したいときは「@ChatGPT」と入力してからテキストを入力すればOK。





また、ユーザー同士の会話内容はChatGPTによって常時分析されており、「@ChatGPT」を付けずともChatGPTが必要と判断したタイミングで応答してくれます。





OpenAIは今後もChatGPTに他者とのコラボレーション機能を追加していく予定です。

