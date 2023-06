AppleがARヘッドセット「Vision Pro」に搭載されるOS「Vision OS」の開発者ツールをリリース

・関連記事

AppleがMRヘッドセット「Vision Pro」のために生み出した「空間コンピューティング」におけるUI設計のルールとは? - GIGAZINE



AppleのVision ProについてMeta Quest 3を発表したマーク・ザッカーバーグCEOが「私が望むものではない」と語る - GIGAZINE



Appleの複合現実ヘッドセット「Vision Pro」に搭載される「visionOS」はどんなOSなのか? - GIGAZINE



AppleのARヘッドセット「Vision Pro」開発者が語る「ユーザーの脳と体から心を読む技術」とは? - GIGAZINE



AppleのARヘッドセット「Vision Pro」の実機写真&動画&海外レビューが登場 - GIGAZINE

2023年06月22日 10時50分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.