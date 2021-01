2021年01月27日 14時02分 ソフトウェア

音声ベースの招待制SNS「Clubhouse」が2回目の資金調達に成功、Android版アプリもリリース予定



2020年3月にリリースされて以降、アーティストや政治家などを中心に人気を集める音声ベースの招待制SNS「Clubhouse」が、2回目の資金調達に成功したと発表しました。今後、Clubhouseはさらにユーザーベースを拡大していくとしており、すでにリリースされているiOS版アプリだけでなくAndroid版アプリもリリースする予定だと述べています。



Clubhouseは2020年3月にリリースされた音声ベースのSNSで、自分かその他のユーザーが立ち上げた「ルーム」に入室して音声で会話することができます。ルームは全てのユーザーに公開するか友だちだけに公開するかを選択できるため、クローズドな環境で自分のファンや親しい人々と会話することが可能です。





Clubhouseの特徴としてあげられているのが、新たなユーザーが利用するには既存ユーザーからの招待が必要な招待制SNSであるという点。ユーザーを招待できる数には限りがある上に、スマートフォンに登録されている連絡先から招待ユーザーを選ぶ方式のため、基本的に既存ユーザーと個人的に親しい人しか加入できません。また、記事作成時点ではiOS版アプリしかリリースされておらず、当初はApp Storeではなくベータ版アプリの配信サービス「TestFlight」でのみリリースされていました。



さまざまな制限にもかかわらず、Clubhouseはパンデミック時代における新たなコミュニケーションの形として話題となり、リリース直後から投資家の注目を集めています。2020年5月には1回目の資金調達ラウンドで1000万ドル(約10億円)以上の資金調達に成功し、ベンチャーキャピタルからの評価額は1億ドル(約100億円)を超えたとのこと。





Clubhouseは「過去10カ月で少数のベータ版テスターから、多様で成長しているコミュニティのネットワークへと急速に広がりました」とコメント。2021年1月の時点でユーザー数は200万人に達しており、ミュージシャン・クリエイター・コメディアン・アスリート・起業家・株式トレーダー・作家・科学者・アーティストやそのファンなど多岐にわたるユーザーが利用しているそうです。



そして2021年1月24日、Clubhouseはさまざまな人種・性別・背景の投資家180人から2回目の資金調達に成功したと発表しました。今後は新たに調達した資金を用いてサーバーなどのインフラストラクチャーを拡充し、ユーザーに適切なルームを紹介する機能を改善するほか、Clubhouseで会話を主催するユーザーに対してチップやチケット、サブスクリプションなどの機能を通じて収益化する方法を今後数カ月でテストするとしています。また、Android版アプリも近日中にリリースする予定だとのことです。



なお、Clubhouseの利用規約は会話の内容を外部にもらしたり無断で録音したりすることを禁じており、ルームの会話が外部に流出しにくいことから、「人種差別などの有害な会話を促進するのではないか」という懸念の声も上がっています。海外メディアのBloombergによると、「Clubhouseに注目を集めることが有害な会話の抑制につながる」と考える一部の研究者やジャーナリストは、知人からの招待を受けてClubhouseの利用を始めているとのことです。