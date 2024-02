Apple Vision Proに搭載されるディスプレイのピクセルは赤血球と同等のサイズ

Appleのヘッドセット型空間コンピューティングデバイス「Apple Vision Pro」には、片目当たりの解像度3800×3000ピクセルのマイクロOLED(有機EL)ディスプレイが搭載されています。このマイクロOLEDディスプレイはなんと0.98平方インチ(約6.3cm 2 )四方で、1ピクセルのサイズはわずか7.5マイクロメートルとなります。 Apple Vision Pro teardown uncovers pixels the size of red blood cells https://www.engadget.com/apple-vision-pro-teardown-uncovers-pixels-the-size-of-red-blood-cells-165120402.html

2024年02月08日

