Apple Vision ProとMeta Quest 3を比較した貴重な本音レビューが明らかに、Apple Vision Proは買いなのか？

・関連記事

ついに出るApple初のゴーグル型空間コンピューティングデバイス「Vision Pro」開封&海外レビューまとめ - GIGAZINE



「Apple Vision Pro」の使い方がよくわかる公式動画が登場 - GIGAZINE



Apple Vision Proの「visionOS」はユーザーがアイコンを再配置したりウェブアプリをホーム画面に固定したりすることができないと判明 - GIGAZINE



数千台のApple Vision Proが転売屋によって予約購入されていたことが判明、その手口とは? - GIGAZINE



Appleは予約注文で既に16万~18万台のApple Vision Proを販売か - GIGAZINE

2024年02月01日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.