Apple Vision Proの返品率は「ProじゃないiPhoneと同じくらい」で一部店舗のコンバージョン率は10～15％に達している

Apple Vision Pro: Returning $3,500 Device Over Comfort, Lack of Apps and Price - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-02-18/apple-vision-pro-returning-3-500-device-over-comfort-lack-of-apps-and-price-lsrk88mq Apple Vision Proはカメラで撮影した周囲のパススルー映像上にブラウザやアプリのウィンドウを配置し、PCやタブレットで行う作業を空間上で実行できます。実際にApple Vision Proでバーチャルな作業環境を整えるとどうなるのかは、以下の記事を読むとわかります。 Apple Vision Proでバーチャルな作業環境を構築するとどんな感じなのかわかるムービーが公開中、ただし「こんなにスムーズではない」というコメントも - GIGAZINE

2024年02月19日 12時10分00秒 in ハードウェア, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.