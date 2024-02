2024年02月14日 21時00分 ハードウェア

「Apple Vision ProよりもMeta Quest 3の方が優れている」とマーク・ザッカーバーグが語る



アメリカで2024年2月2日に発売されたAppleのVR/MRヘッドセット「Apple Vision Pro」と、Metaが2023年10月10日に発売した「Meta Quest 3」を比較したMetaのマーク・ザッカーバーグCEOが、Instagramで「Meta Quest 3の方が優れた製品」との見解を示しました。



Zuckerberg says Quest 3 is “the better product” vs. Apple’s Vision Pro - The Verge

https://www.theverge.com/2024/2/13/24072413/mark-zuckerberg-apple-vision-pro-review-quest-3



Zuckerberg says Meta Quest 3 is better than Apple Vision Pro

https://9to5mac.com/2024/02/13/zuckerberg-meta-quest-3-vision-pro/







ザッカーバーグ氏は自身のInstagramアカウントで、Apple Vision ProとMeta Quest 3を比較した所感を語る動画を投稿しました。





ザッカーバーグ氏はApple Vision Proの「3800×3000ピクセル」という高い解像度や、視線追跡センサーでの操作を称賛した上で、「これらの機能を実現するためにAppleは『快適さ』や『人間工学』を犠牲にしているようです」と指摘しました。一方で、ザッカーバーグ氏は将来のMeta Quest製品に対し視線追跡センサーを導入する予定であることを報告しています。



また、ザッカーバーグ氏は「Apple Vision Proの価格は3499ドル(約51万6000円)と、499ドル(約7万5000円)から購入可能なMeta Quest 3の約7倍」と指摘。さらに「Meta Quest 3はApple Vision Proに劣らない大画面で高品質なパススルー機能が備わっています」と語りました。



ザッカーバーグ氏によると、今回の投稿に使用された映像はMeta Quest 3のフルカラーパススルー機能を用いて撮影されたとのこと。動画には「パススルー機能を用いて撮影された」と記載されています。





撮影時の様子がこんな感じ。





また、Apple Vision Proの重量が600~650グラムであるのに対し、Meta Quest 3の重量は515グラムと比較的軽量であることから、ザッカーバーグ氏は「Meta Quest 3の方がより長く快適に装着できます」と主張しています。加えて、バッテリーを有線接続する必要があるApple Vision Proに対し、Meta Quest 3は内部にバッテリーを備えていることから、「Meta Quest 3を装着して動き回る際に邪魔になるような余計なコードはありません」と強調しています。



さらにザッカーバーグ氏はApple Vision ProとMeta Quest 3を比較した際の、Meta Quest 3における視野の広さや画面の明るさを称賛。加えてApple Vision Proで発生していた「顔を動かすとモーションブラーが発生する」という問題がMeta Quest 3では発生しないことを明かしています。



Apple Vision Proでは、記事作成時点でYouTubeやNetflixなどのアプリが使用できません。一方でザッカーバーグ氏は「Meta Quest 3を使用すれば、ヘッドセットを装着したままYouTubeを視聴することができます」と述べました。



総評としてザッカーバーグ氏は「Meta Quest 3はApple Vision Proと比較してコストパフォーマンスに優れているだけでなく、性能面でもMeta Quest 3の方が優れた製品だと思います」と述べています。