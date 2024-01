Vision Proでは「YouTube」や「Netflix」などの人気のアプリはほとんど使えないとの調査結果

・関連記事

AppleはApple Vision Pro用のアプリを「ARアプリ」や「VRアプリ」ではなく「空間コンピューティングアプリ」と呼ぶよう開発者に求めている - GIGAZINE



Appleの「Vision Pro」海外レビューまとめ、「これまでのVR・AR・MRヘッドセットの中で群を抜いて最高」という評価も - GIGAZINE



AppleがARヘッドセット「Vision Pro」を発表、ディスプレイという制限から解き放たれ好きな場所で好きなアプリを目と手と声で操作可能に - GIGAZINE



AppleのVision ProはWi-Fi 6E・Wi-Fi 7・Ultra WidebandをサポートしないことがFCCへの提出書類で判明 - GIGAZINE



Appleの「Vision Pro」の発売日が2月2日に決定、ストレージは256GBで価格は50万円超 - GIGAZINE



Appleの「Vision Pro」は廉価版モデルでもあまり安くない可能性 - GIGAZINE



AppleはVision Proの販促セールストークに注力しており最長25分間のデモも準備している - GIGAZINE

2024年01月19日 11時23分00秒 in ソフトウェア, ハードウェア, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.