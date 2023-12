「YouTubeにはどれだけの動画が保存されていてどれだけの人が見ているのか」を科学的に調査するために開発された手法とは？

動画配信プラットフォームのYouTubeは今やインターネットユーザーのほとんどが一度はお世話になっているといっても過言ではないサービスとなっており、ソーシャルメディアの中では最大規模を誇ります。マサチューセッツ大学アマースト校で公共政策、コミュニケーション、情報学を教えるイーサン・ザッカーマン准教授が、このYouTubeの規模を科学的に把握するために構築した調査方法を解説しています。 How Big is YouTube? - Ethan Zuckerman https://ethanzuckerman.com/2023/12/22/how-big-is-youtube/ 現行のソーシャルメディア調査の多くは、フェイクニュースや誤情報、ヘイトスピーチを発見することに重点を置いています。こういった調査はソーシャルメディア上で特定のキーワードを検索し、出てきた投稿の数とインプレッションを計算するだけなので調査自体はそれほど難しいことではありません。しかし、ザッカーマン准教授は、分母となる全体の数を明らかにせずに分子となる絶対数だけを調査する傾向を「分母問題」と呼んで問題視しています。 例えば、調査企業のAvaazが2020年8月に発表した「 新型コロナウイルス感染症に関する誤情報についてのレポート 」では、新型コロナウイルス感染症に関する誤情報が1年間で38億回閲覧されたと報告されています。38億回というのは非常に大きな数字ですが、全ユーザーがすべての投稿を閲覧した数が示されておらず、38億回という数字が全体の中でどれくらいの規模なのかがわからないというわけです。実際、Facebookでは30億人のユーザーが1日に数十から数百のビューを生成していることを考えると、のべ38億回の閲覧数というのは非常に小さい数とも解釈できます。

2023年12月25日 13時00分00秒 in ネットサービス, サイエンス, Posted by log1i_yk

