バイデン大統領が「SNSがワクチンに関する誤情報を広め人々を殺している」と発言、Facebookは「ワクチン政策失敗の責任転嫁」と大反論



ジョー・バイデン大統領が2021年7月16日に、記者団に対して「ソーシャルメディアプラットフォームは新型コロナウイルス感染症に関する誤った情報で人々を殺している」と述べて、SNSの誤情報対策が不十分だと非難しました。これに対しFacebookは「事実ではなく、むしろワクチン忌避を減少させている」と反論しています。



バイデン政権で外科医総監を務めるビベック・マーシー氏が2021年7月15日の記者会見で、「ワクチン接種に関する誤情報と戦うための大きな措置を講ずるように」と述べて、ソーシャルメディアや報道機関に対し注意を呼びかけました。また、大統領報道官のジェン・サキ氏は「ワクチンに関する誤情報の65%をSNSに投稿しているのはたった約12人で、SNSはそれらの投稿を削除していますが、Facebookの対応は十分ではありません」と名指しでFacebookを批判しました。



さらに、バイデン大統領はソーシャルメディアの在り方について質問した報道陣に対し、「パンデミックがワクチン未接種の人々の間で流行しています。これは、ソーシャルメディアが人々を殺しているということです」と回答して、非常に強い言葉で非難しました。



こうしたSNS批判に対し、Facebookのインテグリティ担当ヴァイスプレジデントであるガイ・ローゼン氏は、「2020年4月からカーネギーメロン大学およびメリーランド大学と共同で行っている調査の結果、アメリカにおけるFacebookユーザーの間では、ワクチンへのためらいが50%減少しており、日ごとにワクチンが受け入れられるようになっていることが分かっています」と述べて、ホワイトハウスによる批判は事実とは異なると反論しました。



以下は、「ワクチン接種済み」もしくは「接種できるようになったら接種する」と回答したアメリカのFacebookユーザーの割合です。ワクチン接種に積極的な人の割合は、2021年1月の70%から7月の85%まで、半年で約15パーセントポイント増加しています。





このことから、ローゼン氏は「バイデン大統領が『7月4日までにアメリカ人の70%にワクチンを接種させる』という目標を達成できなかったのは、Facebookユーザーのせいではありません」と反論。同氏はまた、アメリカと同様にFacebookの利用率が高いイギリスやカナダではワクチン接種率が70%を超えていることを指摘した上で、改めて「アメリカの結果は、Facebook以外の要素があることを示唆しています」と強調しています。



アメリカの報道大手であるCNNに対し、匿名を条件に取材に応じたFacebookの内部関係者は、「ホワイトハウスは、ワクチン接種率の目標を達成できなかったスケープゴートを探しているのです」と話しました。