ライフハックや料理のレシピをクリックさせてデータを収集するアフィリエイトネットワークがFacebookに潜んでいるという主張

扇情的な文章と画像でユーザーの興味を引きクリックさせる詐欺的なコンテンツ「クリックベイト」「 クリックベイト 」を利用したアフィリエイトネットワークが広がりつつあると、海外ニュースサイトのPolitical Orphansが報じています。 Something Weird Is Happening on Facebook – Political Orphans https://www.politicalorphans.com/author/goplifer/ Political Orphansが指摘するクリックベイトの投稿が以下のようなもの。「10代の若者が今本当に必要としている1つのものとは?」という文字が大きく書かれただけの画像で、とあるブログ記事へのリンクになっています。すでに3万5000人以上の人が共有しているこの画像こそがFacebookで勢力を拡大しているアフィリエイトネットワークの一端であると、Political Orphansは述べています。

2021年09月28日 20時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1i_yk

