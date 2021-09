100万円以上でポケモン×オレオの珍コラボ「ミュウオレオ」がネットオークションで取引されている

2枚のチョコレートクッキーで白い甘いクリームを挟んだサンドクッキーの オレオ が、ポケットモンスターシリーズとコラボレーションして特別パッケージの限定版を販売しています。このポケモンオレオには幻のポケモン・ミュウがクッキーに彫られた非常に珍しい物も存在しており、このミュウオレオがインターネットオークションサイト上で高額で取引されていると報じられています。 Pokemon Oreos: Limited Edition Cookies Being Sold For Thousands On eBay : NPR https://www.npr.org/2021/09/26/1040779728/pokemon-oreo-cookies-ebay-pikachu-mew ポケットモンスターシリーズとオレオがコラボレーションして、限定版の ポケモンオレオ を販売しています。パッケージはこんな感じで、さまざまなポケモンが大集結。

2021年09月28日 19時00分00秒 in アニメ, ゲーム, 食, Posted by logu_ii

