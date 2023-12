偽造チップをつかまされたエンジニアが偽物を見破った方法

・関連記事

偽物の「Samsung 980 PRO SSD」が出回っている - GIGAZINE



AppleのAirPods Proの本物と偽造品をCTスキャンするとニセモノがいかに粗悪かがよくわかる - GIGAZINE



Amazonが偽造品取引を業界全体で食い止めるための「反偽造品取引所」を設立 - GIGAZINE



Amazonが100億点以上の偽造品を出品前にブロックしたことを発表 - GIGAZINE



Amazonはどうやって欠陥品や偽造品に対する法的責任を免れてきたのか? - GIGAZINE



2023年12月08日 19時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.