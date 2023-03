偽物の「Samsung 980 PRO SSD」が出回っている

Samsungが2020年に発売したSSD「 Samsung 980 PRO 」の模造品が出回っていることが明らかになりました。模造品は外見や中身まで本物とほとんど同じでしたが、性能は約70%にまで落ちていました。 Fake Samsung 980 Pro SSDs Are Spreading Around | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/news/fake-samsung-980-pro 高速通信規格のPCIe 4.0に対応したSSD「980 PRO」は、2022年に後継機の「 990 PRO 」に取って代わられたものの、廉価な高速SSDとして引き続き市場の注目を集めています。 そんな980 PROを購入したという 中国人ユーザー は、手にした品がよくできた模造品だったことを報告しています。 模造品は正規のパッケージに入れられていたうえ、正規品と同じ「980 PRO」のステッカーが貼られており、シリアル番号や型番も正規品と同じように記されていたとのこと。

2023年03月20日 13時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1p_kr

