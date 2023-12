自作PCのために安い電源ユニットを通販で買ったら鉄と土の塊が中に入った粗悪品だったという報告

Redditor finds heavy block of iron shavings inside cheap PSU, also appears to lack safety protections | Tom's Hardware https://www.tomshardware.com/pc-components/power-supplies/redditor-finds-heavy-block-of-iron-shavings-inside-cheap-psu-also-appears-to-lack-safety-protections RedditCringe990というユーザーはオンライン掲示板サイトのReddit上で、「 Equites T500 」という電源容量が500Wの電源ユニットを購入したことを報告しました。

・関連記事

Apple公式ストアで新品のiPhone 15 Pro Maxを買ったら中身がAndroidの「偽iPhone」が届いたとの報告 - GIGAZINE



本物そっくりの偽物「MacBook充電器」の危険な内部はこうなっている - GIGAZINE



中国メーカーNobsoundの真空管アンプが完全な詐欺商品だったという報告 - GIGAZINE



AppleのAirPods Proの本物と偽造品をCTスキャンするとニセモノがいかに粗悪かがよくわかる - GIGAZINE



iPhoneを2台購入したらプラスチックの袋が2枚届けられた - GIGAZINE

2023年12月08日 20時00分00秒 in ハードウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.