2023年09月05日 13時00分 ハードウェア

Amazonで購入したCore i9-13900Kの中身がCore i7-13700Kだったことが判明



Amazonなどの通販サービスが充実したことで、PCパーツショップに行かなくても自宅からPCパーツを注文することが簡単になりました。しかし、PCパーツは高額であるからか、偽物や不良品だと知りながら売りつける悪徳業者も存在しています。海外のオンライン掲示板サイト・Redditに「AmazonでCore i9-13900Kを購入したら、実際に届いたのはCore i7-13700Kだった」という報告が上がっており、話題になっています。



i9 13900k showing as i7 13700k : r/intel

https://www.reddit.com/r/intel/comments/166qlvm/i9_13900k_showing_as_i7_13700k/



Amazon customer discovers his Intel Core i9-13900K is an i7-13700K in disguise | TechSpot

https://www.techspot.com/news/100017-amazon-customer-discovers-intel-core-i9-13900k-i7.html



問題のCPUを購入したのは、RedditユーザーのMuch_Designer_8417氏です。以下がそのCPU写真で、2023年4月に585ユーロ(約9万2500円)で購入したとのこと。





しかし、購入から4カ月後にCPUコアごとの温度をチェックできるフリーソフト「Core Temp」で確認したところ、なぜかCPUは「Intel Core i7 13700K」と認識されていました。





CPUの情報をチェックできるフリーソフト「CPU-Z」でもチェックしたところ、やはり「13th Gen Intel Core i7-13700K」と表示されています。





CPUクーラーをCPUから外すと、CPUダイを覆うヒートスプレッダが冷却グリスでCPUクーラーにくっついて外れてしまった模様。





Redditでは、「以前に誰かがCore i9-13900Kを購入し、ヒートスプレッダをそれまで使っていたCore i7-13700Kと交換し、『Core i9-13900KのヒートスプレッダがついたCore i7-13700K』としてAmazonに返品したものが回ってきたのではないか」と推測されています。IT系ニュースサイトのTechSpotは「あるいは、Amazonの販売業者自身がわざとヒートスプレッダを付け替えて販売した可能性もあります」と述べています。





また、TechSpotは「Core i7-13700Kは確かにCore i9-13900Kの下位モデルではありますが、ゲームをプレイする目的でPCを組み立てる人にとってはCore i7-13700KとCore i9-13900Kにそこまで大きな差はありません。Much_Designer_8417氏が購入してから事態に気付くまで4カ月もかかってしまったのはそれが理由でしょう」と述べています。



CPUの通信販売でこうした詐欺は以前から何度も報告されています。例えば2017年の事例では、Amazonで購入したRyzen 7 1700のヒートスプレッダに書かれていた「RYZEN」というロゴは単なるシールで、中身がなんとIntelのプロセッサだったという詐欺が複数報告されています。AMD RyzenとIntel Coreはそもそもソケットが異なり、使うことすらできないので、「Core i9-13900Kだと思ったらCore i7-13700Kだった」という今回の例よりも被害程度は大きいといえます。