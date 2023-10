Googleのシンプルなトップ画面がなくなるかも

Googleが新しいトップ画面をテスト中であることが明らかになりました。新しいトップ画面にはユーザーの好みに応じたニュースが表示される予定です。 Google tests Discover Feed on desktop version of Google.com - MSPoweruser https://mspoweruser.com/google-new-desktop-homepage-with-discover-feed/ 記事作成時点では、Googleのトップページは以下のようにロゴと検索バーが大きく表示されたシンプルな外観です。Googleはこの外観を長年維持しており、シンプルなトップ画面に慣れ親しんでいる人も多いはず。

