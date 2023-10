Appleの「Vision Pro」は廉価版モデルでもあまり安くない可能性

Apple’s cheaper Vision Pro follow-up still won’t be cheap - The Verge https://www.theverge.com/2023/10/15/23917710/apple-vision-pro-cheaper-no-eyesight-external-display 2023年6月にVision Proが発表される前から、Appleはより安価なARゴーグルの開発を見据えていたと、Bllombergは指摘しています。Vision Proの販売価格は3499ドルと非常に高価であり、「この製品をメインストリームでヒットさせるには高すぎる」ためです。

Appleは同社初となるARゴーグル「 Vision Pro 」を2023年6月に発表しました。販売価格は3499ドル(約52万3000円)と非常に高額なため、発売前から廉価版の登場がウワサされています。この廉価版Vision Proについて、Bllombergが「あまり安くはならないだろう」と報じました。 Apple October 2023 Executive Promotions: New VPs of Retail, Software, Operations - Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2023-10-15/apple-october-2023-executive-promotions-new-vps-of-retail-software-operations-lnrh4t94

2023年10月16日 12時43分00秒 in ハードウェア, Posted by logu_ii

