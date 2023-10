2023年10月16日 12時53分 ネットサービス

NVIDIAのクラウドゲーミングサービス「GeForce NOW」が最大40%の値上げを実施



NVIDIAが提供する、データセンター内にある強力な産業用GPUを使用してインターネット経由でゲームをプレイできるサービス「GeForce NOW」について、運用コストの増大を理由に、カナダやヨーロッパの一部地域で2023年11月1日から月額料金が引き上げられることが発表されました。



今回値上げの対象となる国や地域は、カナダやイギリス、スウェーデン、ノルウェー、デンマーク、チェコ、ポーランドのほか、ユーロの導入圏です。これらの国や地域では、Geforce NOWのグレードであるPriorityとUltimateの月額料金が最大40%上昇します。





Geforce NOWの記事作成時点での価格と値上がり後の価格、値上がり幅をまとめた表が以下。



Priorityの月額料金 Priorityの6カ月プランの料金 Ultimateの月額料金 Ultimateの6カ月プランの料金 CAD(カナダドル) $9.99(約1100円) $49.99(約5500円) $19.99(約2200円) $99.99(約1万1000円) 値上がり後の価格 $13.99(約1500円) $69.99(約7600円) $25.99(約2800円) $139.99(約1万5000円) 値上がり幅 40% 40% 30% 40% UK(ポンド) £8.99(約1600円) £44.99(約8100円) £17.99(約3200円) £89.99(約1万6000円) 値上がり後の価格 £9.99(約1800円) £49.99(約9000円) £19.99(約3600円) £99.99(約1万8000円) 値上がり幅 11% 11% 11% 11% EUR(ユーロ) €9.99(約1500円) €49.99(約7800円) €19.99(約3100円) €99.99(約1万5000円) 値上がり後の価格 €10.99(約1700円) €54,99(約8600円) €21.99(約3500円) €109.00(約1万7000円) 値上がり幅 10% 10% 10% 9% SEK(スウェーデン・クローナ) 99 kr(約1300円) 499 kr(約6700円) 199 kr(約2700円) 990 kr(約1万3000円) 値上がり後の価格 129 kr(約1700円) 649 kr(約8800円) 259 kr(約3500円) 1294 kr(約1万7500円) 値上がり幅 30% 30% 30% 31% DKK(デンマーク・クローネ) 79 kr(約1600円) 399 kr(約8400円) 159 kr(約3300円) 790 kr(約1万6000円) 値上がり後の価格 89 kr(約1800円) 445 kr(約9300円) 179 kr(約3700円) 890 kr(約1万8000円) 値上がり幅 13% 12% 13% 13%



NVIDIAは今回の値上げについて「カナダとヨーロッパでの運用コストが増大し、それを補うためです」と報告しています。また、NVIDIAのジョーダン・ドッジ広報は「アメリカはGeforce NOWにおける価格の調整の対象外です」と述べています。



カナダやイギリスなどでのGeforce NOWの値上げは、2023年11月1日から行われる予定で、2023年11月1日以前に登録したユーザーおよび11月1日以降に登録する全ユーザーが値上げの対象になります。