Google検索結果から「ニュース」のタブが消える現象についてGoogleが説明

Google検索結果をフィルタリングする「ニュース」タブが一部のユーザーに表示されていないことがわかりました。Googleは「ユーザーの好みを理解するためのテスト」と述べ、ニュースタブを完全に削除する予定はないと説明しました。 Google tests removing the News tab from search results | Nieman Journalism Lab https://www.niemanlab.org/2024/02/why-is-the-news-tab-missing-from-some-google-search-results/

・関連記事

Google検索して上位に出る有名雑誌のレビュー記事は信頼性が低いかもしれない、その理由とは? - GIGAZINE



Googleがついに検索結果ページでのキャッシュ提供を終了 - GIGAZINE



Googleが「Google ニュース」部門で数十人単位の従業員を解雇 - GIGAZINE





2024年02月27日 09時00分00秒 in ネットサービス, デザイン, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.