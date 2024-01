GoogleニュースがAIを悪用したパクリ記事を掲載しているサイトを後押しする実態が判明

ニュースサイトに掲載された記事をAIを用いてパクったようなコピー記事が大量にGoogleニュースに掲載されていることがわかりました。Googleはスパムには対応するとしつつも「コンテンツの制作方法は問わない」と述べており、今後もAIによって作成されたニュースが掲載され続けるものとみられています。 Garbage AI on Google News https://www.404media.co/email/5dfba771-7226-48d5-8682-5185746868c4/ ニュースサイトの404 Mediaは複数の事例を確認したとのこと。たとえば、以下はニュースサイト「heavy.」に掲載された、レストランでの銃撃事件を報じる記事です。 Jamal Bazile: Hibachi Restaurant Suspect Named by the DA https://heavy.com/news/jamal-bazile/

2024年01月19日 13時15分00秒 in ネットサービス, Posted by log1d_ts

