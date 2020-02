サイトやブログへの検索結果からの流入を0から20万に爆増させた時にやったことまとめ

by Rido81 どんなに良い文章・いいコンテンツを作っていても、インターネットで公開した時にウェブサイトやブログを訪れてくれる人がいなければ、人に気に入ってもらえるチャンスは少なくなります。Google検索結果の上位に自分のサイトを表示し、訪問者を増やすにはSEO対策が必須ですが、実際に検索結果からの毎月の流入を0から20万に増加させた時に何をしたのか?という実例をデジタルマーケティング会社のApollo Digitalが公開しています。 SEO Case Study - 0 to 200,000 Monthly Organic Traffic https://apollodigital.io/blog/seo-case-study 2017年にApollo Digitalがビジネスプロセス管理(BPM)ソフトを開発するTallyfyと仕事を始めたとき、Tallyfyのソフトウェアはまだ開発中であり、目下の課題は「ユーザー獲得に焦点を当てながらいかに人気製品を作るか」ということにありました。

2020年02月10日 09時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

