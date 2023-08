900万円払ってウェブサイト改善のため「SEO代理店」を利用したらサイトがぐちゃぐちゃになった上に何の成果も得られなかったという体験談

ウェブサイトやウェブサービスにアクセスしてくれる訪問者を増やすためには、検索結果の上位に表示されるための SEO (検索エンジン最適化)が重要になります。SEO対策のためにはさまざまな方法が考えられますが、より大きな効果を期待して「SEO代理店」に頼った結果、うまくいかないどころかサイトの見た目や構造がぐちゃぐちゃに悪化し、まるで良い結果が得られなかったのに6万2000ドル(約900万円)も費用がかかったという体験談を、ウェブサイトやアプリを開発する代理店の Tinloof がブログで詳細に語っています。 The SEO scam: 62,000 dollars later https://tinloof.com/blog/the-seo-scam-62000-dollars-later

・関連記事

間違ったSEOを修正してウェブサイトへの流入を20倍にする方法 - GIGAZINE



「Google検索は死んでいる」という指摘 - GIGAZINE



Google検索で「上手にググる」ための5つのポイントをソフトウェア工学の専門家が解説 - GIGAZINE



なぜウェブデザイナーは暗黒面に落ちて人をだます「ダークパターン」を使うようになるのか? - GIGAZINE



ウェブサイトへの流入を爆増させる可能性を持つ「マイクロブラウザ」について知っておくべきこと - GIGAZINE



2023年08月19日 17時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.