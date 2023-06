2023年06月08日 12時00分 ソフトウェア

EdgeのBingのAIチャットは「Chrome」と検索すると定型文で自分自身を売り込みまくってくる



Microsoftは、Windows標準ブラウザのEdgeでGoogle Chromeをダウンロードしようとすると「ダウンロードを中止するように必死で促す表示」を出すなど、ユーザーの引き留めになりふり構わない姿勢で知られています。さらに、ニュースサイトのThe VergeがBingのAIチャットを搭載したEdgeで「Chrome」と検索したところ、明らかにAI自身が生成したものではない定型文でMicrosoftのサービスをアピールしてきたことが報告されました。



Microsoft has no shame: Bing spit on my ‘Chrome’ search with a fake AI answer - The Verge

https://www.theverge.com/2023/6/6/23736289/microsoft-bing-chrome-search-fake-ai-chatbot



The Vergeのシニアエディターであるショーン・ホリスター氏が、Edgeの検索バーに「Chrome」と入れた結果が以下。なんと、AIチャットが出してきたのはChromeとは全く関係のない「Bingの機能に関するニュース記事」の検索結果でした。





驚いたホリスター氏は検索をやり直してみましたが、結果は同じでした。Chromeについての検索結果が上位に表示されないどころか、丁寧にも「Bing、それは検索だけではない検索エンジン」との見出しまで付けたBingの宣伝により、検索結果が全く見えなくなっています。





表示されるテキストが毎回同じであることから、ホリスター氏は「これは明らかにGPT-4搭載チャットボットによるものではなく、間違いなくあらかじめ用意された定型文です」と指摘しました。



ホリスター氏が同僚にこの動作を確認してもらったところ、やはり同じ結果だったとのこと。海外に住む同僚もこの挙動を確認していることから、全てのユーザーに対するものではないにせよ、特定の地域で実施されている小規模なテストではないことは間違いありません。





Bingでは、以前からChromeと検索するとMicrosoftによるプロモーションが表示されるようになっていますが、ウィンドウ全体が宣伝で埋め尽くされる今回の挙動はこれとは訳が違います。



ホリスター氏は「Microsoftは、AIとの会話を装って検索結果に全画面広告を表示させました」と非難しました。





Googleは2023年5月に、検索検索エンジンにジェネレーティブAIを組み込む「Search Generative Experience」のテストを開始しており、これには「実際の回答より広告が優先されてしまうのではないか」と危惧する声が上がっています。



しかし、AIを搭載したGoogle検索よりも先にBingのAIチャットで懸念が現実のものになったことから、ホリスター氏は「企業の面の皮が厚くなるのを待つ必要はなさそうです。強い反対がない限り、もうかる時や都合のいい時はいつでも広告が勝ってしまうのでしょう」「Microsoftがこういうことをするたびに言っていることですが、Edgeは本当にいいものになっていたので残念です。私はEdgeをもう一度試してみる気になっていましたが、BingのおかげでまたEdgeをボイコットすることになりました」と述べました。



Microsoftの広報担当者はThe Vergeの問い合わせに対し、プロダクト・マーケティング・ディレクターであるジェイソン・フィッシェル氏のコメントとして、「私たちは、お客様の体験をテストし、学び、改善するために、よく新しい機能やUXの実験を行います。これらのテストは多くの場合短期間であり、必ずしもお客様に広く提供されるものではありません」と回答しました。



フィッシェル氏が述べた通り、The Vergeが記事を掲載した直後、AIチャットはBingの宣伝をしなくなりました。