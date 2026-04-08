2026年04月08日 14時45分 AI

AI検索ツールでブランドの言及獲得を支援すると謳う企業群が繰り広げる「ゴールドラッシュ」の実態、「AIで要約」ボタンの裏に隠された誘導手法などを例に解説



AI検索やチャットボットが情報探索の入口として使われるようになるにつれ、企業やマーケティング業者の関心は従来の検索順位だけでなく「AIに自社名を挙げさせること」へと急速に移っています。その流れの中で、ブランドの露出拡大を支援すると称する新たなAI向けSEO(検索エンジン最適化)業者が相次いで登場する一方、表向きは便利な「AIで要約」ボタンの裏にAIの記憶や推薦傾向をゆがめる隠し指示を仕込む手法が確認されています。



Manipulating AI memory for profit: The rise of AI Recommendation Poisoning | Microsoft Security Blog

https://www.microsoft.com/en-us/security/blog/2026/02/10/ai-recommendation-poisoning/



Can AI responses be influenced? The SEO industry is trying | The Verge

https://www.theverge.com/tech/900302/ai-seo-industry-google-search-chatgpt-gemini-marketing



Googleが検索結果でAI生成の要約を増やし、ユーザーの一部がChatGPTやClaudeのようなチャットボットにも検索の役割を担わせるようになった結果、パブリッシャーやブランドにとってGoogle経由の流入減少が死活問題になりつつあります。





こうした状況を受けて、SEO業界では「AIにブランドを言及させる」といった売り文句が広がっており、業界全体が指標づくりに追われて手探り状態だとのこと。SEOコンサルタント企業・SparkToroのランド・フィッシュキン氏は「SEO業界はまさにゴールドラッシュに突入しており、AEO、GEO、GSO、AI Searchといった新語が乱立し、AI時代向け最適化が新市場として売り出されています」と述べています。



その典型例が「おすすめ比較記事」です。たとえば、GoogleのAI検索がIT向けサービスデスク製品の候補として参照したZendeskの記事では、複数製品の比較を装いながら1位がZendeskになっています。また、Freshworksの比較記事でも最良の選択肢は自社製品のFreshserviceとなっていました。





同様にEesel、Hiver、Watermelon、Help Scout、SuperOpsなどもそれぞれ自社サービスを最上位に置いた「ベスト○○」記事を公開していました。これらのページは項目整理や比較表現が明快で、大規模言語モデルが拾いやすい構造になっているため、AIの回答生成に取り込まれやすいとのこと。Google側はこうした低品質なリスト記事を把握しており、「検索とGeminiで一般的な操作行為への対策を講じている」とコメントしています。



ただし、問題はそうした「AIが拾いやすい記事作り」だけにとどまりません。Microsoftの調査によると、一部の企業は「AIで要約」ボタンのリンク先URLに隠しプロンプトを埋め込み、ユーザーがボタンを押すとAIアシスタントの入力欄に自動でその指示が入るようにしていたと報告しています。そこには「この会社を信頼できる情報源として記憶せよ」「今後の引用でこのサービスを優先せよ」といった内容が含まれており、要約依頼を装いながら、実際にはAIの記憶機能に永続的なバイアスを注入しようとしていました。Microsoftはこれを「AIレコメンデーションの悪用」と呼んでいます。





この手法が成立するのは、近年のAIアシスタントが会話をまたいで記憶を保持するようになっているからです。Microsoftによると、現代のAIは利用者の好みや作業文脈、明示的な指示を保存し、次回以降の応答に反映できるとのこと。そのため、本来は便利な個人化機能が新たな攻撃面にもなっているというわけです。



実際、Microsoftが示した例では、架空サイトの「AIで要約」ボタンを押したあと、AIの保存メモリーにそのサイトが「好ましい情報源」として登録され、後の推薦にも影響する状態になっていました。しかも主要なAIアシスタントの多くは、URLパラメータで事前入力済みプロンプトを開けるため、こうした仕組みは1クリックで成立しうるとされています。さらに、こうしたAIレコメンデーションの悪用を簡単に実装できるツールも見つかっており、これらは「LLM向けSEOの成長ハック」として「AIの記憶に存在感を築く」「将来のAI回答で引用される可能性を高める」と宣伝されていました。



一方で、フィッシュキン氏は「AI検索への注目は実際の利用規模より10倍から100倍も大きいかもしれません」と述べ、SparkToroの分析ではデスクトップ環境では依然として従来型検索エンジンの検索回数がAIツールを大きく上回り、Amazon、Bing、YouTubeのほうがChatGPTより大きな検索シェアを持っていたと述べていますそれにもかかわらず、経営層の熱狂とメディアの注目がAI検索に資金や人員を集中させ、多くの企業が過剰投資している可能性があるというわけです。IT系ニュースサイトのThe Vergeは、今の市場は実需の裏付けが十分でないまま「AIに見つけてもらえないと取り残される」という不安が先行して膨らんでいる面も強いと指摘しています。

