デジタルマーケティングで成功するために知っておくべきこと

テクノロジー企業でマーケティング担当として働くニック・ラファーティさんが、デジタル広告で成功し、年間の広告費を300万ドル(約3億2000万円)から600万ドル(約6億4000万円)まで増やせたということで、これまでのデジタルマーケティングで学んだことを公開しています。 I spent $6 Million On Google Ads Last Year - Nick Lafferty https://nicklafferty.com/blog/i-spent-6-million-on-google-ads-last-year-here-s-what-i-learned/ ラファーティさんは、Google・Facebook・YouTubeなど、あらゆるメディアチャネルにおいて「クリエイティブ(制作物)こそがすべて」だと断言します。計画・調査・ターゲティングといったものが制作物よりも大きな影響を与えることはないとのこと。

2020年04月28日 19時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

