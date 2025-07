AIを使ったソフトウェア開発の「正解」はまだない

AIを用いたソフトウェア開発には確立された方法論がなく、誰もが手探りで進んでいる状況ですが、技術の進化はあまりに速く、従来の専門知識が通用しなくなっている状況です。AI開発者のスコット・ワーナー氏が、自身の経験を基に「AIを用いた開発の正解はまだない」という記事をブログで公開しています。 Nobody Knows How To Build With AI Yet - by Scott Werner https://worksonmymachine.substack.com/p/nobody-knows-how-to-build-with-ai ワーナー氏はAIアシスタントのClaudeを使い、MCPサーバーを探索してテストするアプリケーション「 Protocollie 」をわずか4日間で開発しました。ワーナー氏はAIに指示を出し、生成されたコードをテストしてフィードバックを与えたのみで、実際の作業時間は1日数時間に満たないほどだったとのこと。「非常に優秀な開発者とペアで作業しているかのようだった」とワーナー氏は語っています。 この開発過程で、ワーナー氏はアーキテクチャやワークフローをまとめた4つのドキュメントから成る「システム」を偶然生み出しました。このシステムは、「pair_programming.md」「project_plan_{some_extension}.md 」「technical_considerations.md」「mcp-browser-architecture.md」という4つのMarkdownファイルで構成されています。

2025年07月22日 21時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1i_yk

