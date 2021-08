GitHub開発チームの開発環境がCodespacesに移行、セットアップ時間が45分から10秒に

GitHubがTeamおよびEnterprise Cloudプランについて、ブラウザからアクセスできる統合開発環境「 Codespaces 」を利用可能にすると、2021年8月11日に発表しました。その上で、GitHubはgithub.com開発の大部分でmacOSベースからCodespacesに移行したことを明らかにしました。 GitHub’s Engineering Team has moved to Codespaces | The GitHub Blog https://github.blog/2021-08-11-githubs-engineering-team-moved-codespaces/ およそ14年間にわたって開発が行われてきたgithub.comのコアリポジトリは100万を超えるコミットがあり、その大部分がmacOSでビルドやテストを行う開発者からのものでした。 github.comのリポジトリはディスク上で13GB近くもあり、クローンの作成だけで20分ほどかかってしまいます。さらに依存関係の設定と合わせると、Codespacesでgithub.comの開発環境を立ち上げるのに45分以上かかってしまうとのこと。また、あるコミットオブジェクトからブランチを作成すると、その都度にブートストラップが1時間近くが必要になることもよくあったそうです。

2021年08月12日 12時10分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

