Dropboxが新開発した「非同期処理フレームワーク」はどのように構築されているのか？

複数のプログラムを順番に処理していく同期処理システムでは、どこかひとつの処理に時間がかかると後続の処理がまるごと遅れてしまいます。そんな同期処理に対し、ある処理の完了を待たずに次の処理を実行できるのが非同期処理。重たい処理によるボトルネックを回避できるため、ウェブサイトの応答速度改善などに役立てられています。クラウドストレージサービスのDropboxで開発が進められていた大規模な非同期処理フレームワークについて、同社のエンジニアである Arun Sai Krishnan 氏が解説を行っています。 How we designed Dropbox’s ATF - an async task framework - Dropbox https://dropbox.tech/infrastructure/asynchronous-task-scheduling-at-dropbox これまでDropboxでは各チームでそれぞれ非同期処理機能を実装していたそうで、開発の効率化や各システムの互換性の向上、古いソフトウェアへの依存度を低減する目的から、単一の非同期タスクフレームワーク(ATF)で各チームの非同期処理機能を置き換えるプロジェクトが進められていました。Dropboxが独自開発したATFは、毎秒1万件もの非同期タスクを処理し、約30の異なるコードベースを持つチームで共通して利用できる強力なシステムで、さらにスケールできる余地があるとのこと。 ATFの全体像はこんな感じ。ぱっと見ただけでは何がどうなっているか理解しづらいですが、Krishnan氏がひとつずつ説明を加えています。

2020年11月16日 08時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

