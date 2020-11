Microsoftが「ロシアと北朝鮮が新型コロナワクチン関連の研究組織をハッキングした」と発表

Microsoftが、北朝鮮とロシアのハッカー組織が「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチンや治療法を研究する組織」を標的としたサイバー攻撃を行っていたことを発表しました。Microsoftによれば、サイバー攻撃の対象となったのはアメリカ・カナダ・フランス・インド・韓国にある7つの大手製薬会社や研究者個人だとのことです。 Cyberattacks targeting health care must stop - Microsoft on the Issues https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/11/13/health-care-cyberattacks-covid-19-paris-peace-forum/ Microsoftがサイバー攻撃の主犯として挙げているのは、ロシア政府が支援するハッカー組織の Strontium (別名 Fancy Bear 、APT28)と、北朝鮮政府が支援するハッカー組織の Zinc (別名 ラザルスグループ 、Hidden Cobra)と「 Cerium 」です。 ターゲットの大多数は、新型コロナウイルスワクチンの研究ですでに臨床試験の段階に進んでいるワクチンメーカーです。また、試験に関与する臨床研究組織や新型コロナウイルスの検査を開発したメーカーも対象になっているとのこと。また、ターゲットの中には政府機関がバックアップについているものも存在します。

2020年11月16日 11時03分00秒 in セキュリティ, Posted by log1i_yk

