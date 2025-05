2025年05月15日 08時00分 ネットサービス

Mozillaが開発するウェブブラウザ「Firefox」の公式GitHubリポジトリが登場



Mozilla Foundationによって開発されているウェブブラウザ・Firefoxの公式GitHubリポジトリが登場しました。



GitHub - mozilla-firefox/firefox: The official repository of Mozilla's Firefox web browser.

https://github.com/mozilla-firefox/firefox





Firefox Source Code Now Hosted On GitHub - Phoronix

https://www.phoronix.com/news/Firefox-On-GitHub



Mozilla Firefox – Official GitHub repo | Hacker News

https://news.ycombinator.com/item?id=43969827



ソーシャルニュースサイトのHacker Newsでは、FirefoxのソースコードがGitHubで公開されたことについて、Mozillaの従業員であるというjgraham氏が解説しています。





Mozilla Foundationは長らくバージョン管理システムとしてMercurialを使用していましたが、2023年11月にMercurialからGitに移行することを発表しました。これに伴い、Firefoxの正規ホームもMozilla.orgサーバーのMercurialからGitHubに移行したとのこと。



記事作成時点でGitHubへの移行が影響するのはコードのみで、短期的にはまだMercurialサーバーが存在しており、GitHubから同期されるそうです。また、バグ管理システムには依然としてBugzillaが使われており、コードレビューにはPhabricatorが、継続的インテグレーション(CI)にはタスク実行フレームワークのTaskclusterは使われているとjgraham氏は説明しています。



jgraham氏によると、貢献者にとっての違いはそれほど大きくないものの、MozillaのバックエンドではGitHubへの移行によって、自社でバージョン管理システムのインフラストラクチャーをホストする時間が短縮されるとのこと。jgraham氏は、「インフラストラクチャーのホストは、このような大規模なプロジェクトに必要な規模・パフォーマンス・可用性にとって大きな課題です」と述べています。



jgraham氏は寄せられた質問への回答で、大規模なリポジトリでは読み取りと書き込みのパフォーマンスが問題になると指摘。新しい貢献者はまず最初にリポジトリのクローンを作成しますが、この操作に時間がかかる場合、特に信頼性の低いインターネットを使っている人にとって問題だとのこと。





またjgraham氏は、MozillaのHTMLレンダリングエンジンであるGeckoやFirefoxでは25年以上にわたってBugzillaを使用しており、Bugzillaの特定機能に大きく依存する内部ワークフローやツール、プロセスが数多くあるため、BugzillaをGitHubに置き換えるのはリスクが高いプロジェクトだと述べています。