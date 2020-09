LinkedInの広告は詐欺ボットや誤クリックで費用が不必要にかさむという主張

・関連記事

ターゲティング広告をやめることでウェブサイト側の収益がアップする可能性がある - GIGAZINE



URLに「.」を追加するだけでウェブサイトの広告を回避できる可能性があるという指摘 - GIGAZINE



target="_blank">広告ブロッカーを許可することで広告主もユーザーもメリットを得られると研究者が指摘 - GIGAZINE



ウェブデザインやクリック率を改善するためにGIGAZINEでやっているA/Bテストとは? - GIGAZINE



ウェブ広告を欺き「ユーザーが興味のない広告」を表示させるアンチ広告サービス「Track This」 - GIGAZINE

2020年09月09日 21時00分00秒 in ネットサービス, 動画, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.