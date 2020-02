2020年02月10日 11時03分 ネットサービス

Netflixは各国政府の申請を受けて合計で9個の作品を配信タイトルから削除していた

ストリーミング配信大手のNetflixが、2015年から2020年2月までの期間中に合計で9個の作品を、各国政府の要求を受けて配信タイトルから削除していたと報告されました。削除された作品の中には、「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」や「フルメタル・ジャケット」といった、日本でもよく知られた作品が含まれています。



Netflixは新たに発表した「(PDFファイル)EnvironmentalSocial Governance Report」の中で、「政府による削除要請により、特定の国において特定のタイトルまたはエピソードを削除せざるを得ないケースもあります」とコメント。2015年から2020年2月までの期間中に、9個の作品やエピソードについて特定の国の配信タイトルから削除したと認めました。



実際に政府の要請によってNetflixが配信を取り止めたのは、以下の9作品。





◆1:2015年、自殺の名所であるゴールデンゲート・ブリッジにカメラを向けて自殺を図る人々の姿を捉えたドキュメンタリー映画「ブリッジ」を、ニュージーランドの配信タイトルから削除。



◆2:2017年、ベトナム国内の配信タイトルからベトナム戦争を題材にした映画「フルメタル・ジャケット」を削除。



◆3:2017年、ドイツの要請に応じてゾンビ映画の記念碑的作品といえるホラー映画「ナイト・オブ・ザ・リビングデッド」を削除。



◆4・5・6:2018年、「クッキング・ハイ: マリファナ料理対決」「420の伝説」「ハイ・ライフ」といった大麻関連のコメディやドキュメンタリー番組を、シンガポールの配信タイトルから削除。



◆7:2019年、サウジアラビア国内の配信タイトルから、コメディトークショーの「ハサン・ミンハジ: 愛国者として物申す」内にある「サウジアラビア」のエピソードが削除。



◆8:2019年、マーティン・スコセッシ監督がイエス・キリストの苦悩を描いて物議を醸した「最後の誘惑」が、シンガポールの配信タイトルから削除。



◆9:2020年、イエス・キリストの最後の晩餐をテーマにしたコメディー作品「The Last Hangover(最後の二日酔い)」が、シンガポールの配信タイトルから削除。



Netflixの代表者はThe Vergeに対し、作品を削除するためには政府からの有効な法的書類が必要であると述べた上に、基本的には要請を受けても差し戻すと付け加えました。たとえば、近年でもブラジルから「The First Temptation of Christ(キリスト最初の誘惑)」の配信停止を求められましたが、Netflixは控訴を行って最終的に勝利を収めています。



その一方で、2019年にNetflixが「ハサン・ミンハジ: 愛国者として物申す」から「サウジアラビア」のエピソードを削除した際には、NetflixでCEOを務めるリード・ヘイスティングス氏が「私たちは真実によってビジネスを推進しているのではありません。私たちはエンターテインメント企業です」と述べ、多くの批判を浴びました。



Netflixのレポートでは、Netflixの魅力の一つとして「作品をグローバルな視聴者に提供できる」というものがあり、全ての国で配信タイトルを保持するように努めているとのこと。しかし、時には特定の国での運営を続けていくために、作品タイトルを削除せざるを得ないケースがあると認めています。それでもNetflixは、「ハサン・ミンハジ: 愛国者として物申す」から「サウジアラビア」のエピソードが削除された後、サウジアラビアに住む人々のためにYouTubeにエピソード全体をアップロードする決定を下しました。



