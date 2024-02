スマート芝刈り機で「DOOM」がプレイ可能になるアップデートが配信決定

ハスクバーナはこのアップデートを「One hell of an update(地獄のようなアップデート)」と呼んでおり、「ロボット芝刈り機を準備して、暗い通路と地獄から生まれた悪魔と戦い、自身のアドレナリンを刺激する体験を楽しみましょう」と述べています。 ソフトウェアアップデートのリリース後、ロボット芝刈り機でゲームをプレイできるようになるまで最大1週間程度を要するため、ハスクバーナはHusqvarna Automower NERAのWi-Fiを有効化し、充電ステーションで良好な通信状況を確保しておくことを推奨しています。

2024年02月27日 10時42分00秒

