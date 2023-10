OpenAIが2023年11月に開発者向けの大規模なアップデートを実施か

AIチャットサービスの「ChatGPT」を生み出したOpenAIが2023年11月に開発者向けの大規模なアップデートを控えていると報じられました。このアップデートにより、同社のAIモデルに基づくソフトウェアをより安価に、より迅速に構築できるようになるとされています。 Exclusive: OpenAI plans major updates to lure developers with lower costs, sources say | Reuters https://www.reuters.com/technology/openai-plans-major-updates-lure-developers-with-lower-costs-sources-2023-10-11/

・関連記事

ChatGPTを開発するOpenAIが独自のチップ開発へ動いていると報じられる - GIGAZINE



GPT-4とClaude 2は「16世紀に書かれたラテン語の魔術書」まで翻訳することが可能、学者が「人間のプロに匹敵する」と太鼓判 - GIGAZINE



ChatGPTに完全統合して会話から画像を生成できるAI「DALL-E 3」をOpenAIが発表、前世代よりテキストに忠実で安全性も向上 - GIGAZINE



OpenAIが「GPT-3.5 Turbo」のファインチューニング機能をリリース、用途に合わせた独自のカスタマイズが可能に - GIGAZINE





2023年10月12日 13時09分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.