ChatGPTを開発するOpenAIが独自のチップ開発へ動いていると報じられる

チャットボットAIのChatGPTや画像生成AIのDall-Eを開発するOpenAIが独自の人工知能チップの開発を検討しており、さらには半導体企業の買収も視野に入れているとロイターが報じています。 Exclusive: ChatGPT-owner OpenAI is exploring making its own AI chips | Reuters https://www.reuters.com/technology/chatgpt-owner-openai-is-exploring-making-its-own-ai-chips-sources-2023-10-06/ OpenAIは大規模言語モデル「GPT」を開発しており、このGPTをベースにしたChatGPTは大きな話題となりました。2023年7月には、記事作成時点で最新モデルであるGPT-4のAPIが一般公開されています。 OpenAIが「GPT-4」を一般公開し誰でも利用可能に、ChatGPT内でコードを実行する機能も正式リリース - GIGAZINE

2023年10月06日

