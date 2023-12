カスタマイズした自分だけのChatGPTを公開できる「GPT Store」のリリースが2024年に延期へ、OpenAIのCEO解任騒動が原因か

OpenAIのAI向けアプリストア「GPT Store」のリリースが2024年初頭に延期したと報じられています。このリリースの遅れは、GPT Storeの発表直後に起こった「OpenAIのCEO退任・復帰と取締役会メンバー刷新」という大きな騒動が原因だと考えられます。 Scoop: OpenAI delays launch of custom GPT store until early 2024 https://www.axios.com/2023/12/01/openai-delays-launch-custom-gpt-store-2024

・関連記事

OpenAIがGPT-4のアップグレード版大規模言語モデル「GPT-4 Turbo」を発表、2023年4月までの知識を持ちコンテキストウィンドウは128Kで価格は控えめ - GIGAZINE



OpenAIが4度目のブレイクスルーとなる数学ができるAI「Q*(キュースター)」で汎用人工知能開発の飛躍を目指す、アルトマンCEO解任騒動の一因か - GIGAZINE



OpenAIのCEOにサム・アルトマンが復帰し取締役会のメンバーも刷新 - GIGAZINE



突如OpenAIを追放されたサム・アルトマンに一体何が起こっているのか?時系列順まとめ - GIGAZINE



OpenAIのサム・アルトマンCEO解任騒動は会社に批判的な論文を書いた取締役会メンバーを追い出そうとしたことが原因か - GIGAZINE



サム・アルトマンはOpenAI以前にも解任された経験がある - GIGAZINE

2023年12月04日 16時07分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.