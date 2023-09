2023年09月06日 10時41分 映画

ネコになってサイバーパンクな世界を旅するゲーム「Stray」がアニメ映画化



ネコになって近未来の人間がいなくなった世界を冒険するアクションアドベンチャーゲームの「Stray」が、アニメーション映画化されることが発表されました。



'Stray' movie and 'Ice Age' director's next film are a go at Annapurna | EW.com

https://ew.com/movies/stray-movie-video-game-chris-wedge-foo-annapurna-animation/





Acclaimed cat adventure Stray is being turned into an animated movie | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/acclaimed-cat-adventure-stray-is-being-turned-into-an-animated-movie



「Stray」はフランスのゲームメーカーであるBlueTwelve Studioが開発し、アンナプルナ・インタラクティブが販売を担当したネコが主人公のアクションアドベンチャーゲーム。2022年7月にPC・PlayStation 5およびPlayStation 4向けに発売され、2023年8月にはXbox向けにも配信開始されています。ネコになってサイバーパンクな世界を冒険できるというだけでなく、実際のネコからも注目を集めたり、独自の言語を解読しようとする人が現れたりと、さまざまな面から注目を集めた同作品については、GIGIAZINEでもレビューしています。



猫になりたい欲望をかなえまくるサイバーパンクADV「Stray」プレイレビュー - GIGAZINE





Strayの販売元であるアンナプルナ・インタラクティブと同じ親会社を持つアンナプルナ・アニメーションは、Netflixで2023年に配信され人気を博したアニメ映画「ニモーナ」で初めてアニメーション制作を担当しました。そんなアンナプルナ・アニメーションが、ニモーナのディレクターであるニック・ブルーノや、3DCGアニメーション映画「アイス・エイジ」のクリス・ウェッジ監督らと、Strayのアニメーション映画化を計画していることが、Entertainment Weeklyの報道により明らかになりました。



アンナプルナ・アニメーションを率いるロバート・ベアード氏は、2023年8月下旬に行われたEntertainment Weeklyのインタビューの中で、Strayについて「これは私たちを人間たらしめるものすべてを問うゲームでありながら、このゲームに人間は存在しません。これはネコとロボットのバディコメディであり、とても陽気なダイナミクスがあります。つまり、Strayのアニメ映画にはコメディが本質的に含まれているものの、人間が1人も登場することはないということです。それがStrayが信じられないほど人気を集めることができた理由の1つだと思います」と語りました。



さらに、ベアード氏はゲームを映画化する際にクリエイターたちが捉えようとする「とても感情的なもの」があるとも述べました。これに対して、ゲームの開発元であるBlueTwelve Studioは、「楽観主義が抵抗の一形態であるという『ホープパンク』が、本作のカテゴリになると思います」と説明。さらに、「映画化を正しく行うことができれば、本作は史上初で最高のホープパンク映画になると思います」とベアード氏は言及しています。





なお、映画版Strayの公開時期や方法については明かされていません。