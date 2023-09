2023年09月06日 09時30分 ハードウェア

ワイヤレス給電規格「Qi2」対応アクセサリーが2023年後半に続々登場、充電時間は半分で磁石でピタッと固定可能



Appleが9月13日に開催する新製品発表イベントに合わせるように、Anker、Belken、mophieとアクセサリーメーカーから続々とワイヤレス給電規格「Qi2(チー2)」に対応したアクセサリーが発表されています。



「Qi2」はワイヤレス給電規格「Qi」の後継として2023年1月に発表された規格です。





Qiでワイヤレス充電するにあたってケーブルは不要ですが、充電時に正しい位置に置かなければ充電されないという点が利便性を下げていました。このため、Qi2ではQiと互換性があるAppleのMagSafeを取り入れ、充電時に正しい位置に端末を固定できるようになる見込みです。



Ankerのワイヤレス充電器「MagGo(マグゴー)」シリーズの新製品7種も、さっそくQi2に対応します。AppleのMagSafeとも互換性を持つことになり、15W給電に対応するということで、充電速度は従来製品の半分に短縮される見込みです。



Qi2に対応する製品の1つ「Anker MagGo Magnetic Charging Station (8-in-1, 67W)」。





BelkenもQi2対応のワイヤレス充電パッドを発表しています。



「BoostCharge Pro 3-in-1 Wireless Charging Pad with Qi2」はQi2対応デバイスを15Wで高速充電できる充電パッドで、Belken SoundFormなどのQi対応デバイスの場合は5Wで充電。





USB Type-Cポートには新しいApple Watchを急速充電するためのドングルも接続できます。





「BoostCharge Convertible Qi2 Wireless Pad to Stand」は、パッドモードとスタンドモードを切り替えられるコンバーチブル設計で、Qi2で充電しながら通話や映像ストリーミングサービスの視聴、ビデオ通話などをするのに最適だとのこと。コンパクトで折りたたみもできるので、旅行先への持ち運びも容易です。





mophieもQi2対応のスタンドやマウントなどを発表済みです。



車内でスマホを固定しつつ充電できる「snap+ wireless charging vent mount」「snap vent mount」(画像左)、5000mAhバッテリー内蔵の「snap+ powerstation mini stand」(画像中央)、Qi2対応スマートフォンとAirPods、Apple Watchを同時に充電できる「snap+ 3-in-1 stand」(画像右)がラインナップされています。3-in-1 stand以外は2023年後半、3-in-1 standは2024年第1四半期に発売される予定です。