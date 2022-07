2022年07月26日 12時00分 ゲーム

話題の猫ちゃんゲーム「Stray」の世界の言語を解読することに成功



猫になってサイバーパンクな世界を冒険する「Stray」では、Strayの世界独自の言語が登場するのですが、ゲームメディアのHalf-Glass Gamingはさっそくこの言語を解読しています。



I Completely Decoded Stray's Code Language; Here's a Guide to Deciphering It – Half-Glass Gaming

https://halfglassgaming.com/2022/07/i-completely-decoded-strays-code-language-heres-a-guide-to-deciphering-it/



Stray's language has already been deciphered | Eurogamer.net

https://www.eurogamer.net/strays-language-has-already-been-deciphered



Strayの世界の言語は換字式暗号を用いて暗号化されており、この謎めいた文字がゲームの世界をより謎めいた神秘的なものに見せてくれます。換字式暗号とは、テキスト内の各文字または記号を異なる記号と交換することでテキストを暗号化するというもので、各文字が現実のどの文字に対応しているのかさえ判明すれば、比較的簡単に解読することが可能です。



この解読作業に早速成功したというのがHalf-Glass GamingのライターであるJosh Wirtanen氏で、ゲームの章タイトル画面に表示される文字をベースに解読を行ったと説明しています。Strayの世界の言語がどのアルファベットに対応しているのかを示す表が以下のもの。「P」には2つのバリエーションがあり、「E」は文字を構成する横線の長さが上下で均等になっているバージョンもあるそうです。





この解読表を使ってゲーム内に出てくる文字を読むと以下のようになります。



「EATHER:In a VIP ticket for If you want to live in clean city just(イーザー:きれいな街で暮らしたい人のためのVIPチケット)」





新聞の見出しに書かれているのは「Droids News(ドロイドニュース)」の文字。





壁にかけられたバッグには「Best Bag」





自動販売機には「Raffle prizes:Only this summer Special price — Blue Twelve(抽選会景品:この夏だけの特別価格:ブルートゥエルブ)」





看板には「VANTED:OIFIUG VTPM(抜け口:OIFIUG VTPM)」と書かれており、「OIFIUG VTPM」の意味はWirtanen氏にもわからないとのこと。





以下の看板はWirtanen氏の作成した解読表を使っても解読ができませんが、看板を180度回転させると「SHOP(お店)」と書かれていることがわかります。





なお、ゲームの章タイトル画面上に表示されている文字と、ゲーム内で登場する手書き文字は微妙に異なるケースがあるそうで、180度回転したり90度回転したりして文字が配置されているケースがある模様。ただし、ゲーム内の手書き文字はゲーム内でそのまま翻訳してくれているため、Wirtanen氏の解読表がなくても意味を理解できるようになっています。