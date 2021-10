ソニーがリメイク版「デモンズソウル」や「ワンダと巨像」の開発を担当したBluepoint Gamesを買収

PlayStationブランドの開発・販売を担当するソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)が、ゲームスタジオの Bluepoint Games を買収しました。 Welcoming Bluepoint Games to the PlayStation Studios family – PlayStation.Blog https://blog.playstation.com/2021/09/30/welcoming-bluepoint-games-to-the-playstation-studios-family/ Sony buys Bluepoint Games, studio behind Demon’s Souls remake - Polygon https://www.polygon.com/22702363/sony-buys-bluepoint-games-sie-playstation-studios 2021年10月1日、PlayStation公式TwitterアカウントがSIE傘下のゲームスタジオの総称である「 PlayStation Studios 」に、Bluepoint Gamesが加わると発表しました。なお、Bluepoint GamesはPlayStation向けのオリジナルゲームの開発に着手していることも発表されています。

2021年10月01日 10時04分00秒 in 動画, ゲーム, Posted by logu_ii

