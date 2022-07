2022年07月07日 10時19分 映画

Netflixの実写版デスノートの制作はストレンジャーシングスの生みの親・ダファー兄弟が担当



Netflixオリジナルの人気実写ドラマ「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の原案および製作総指揮を担当したダファー兄弟が、Netflixの実写ドラマ版「DEATH NOTE」の制作を担当することが明らかになりました。



「ストレンジャー・シングス 未知の世界」の生みの親であるダファー兄弟が、映像制作スタジオのUpside Down Picturesを立ち上げ、Netflixのいくつかのプロジェクトに取り組んでいるとエンタメ系メディアのDeadlineが報じています。





ダファー兄弟は、BBCアメリカやメディア・ライツ・キャピタルで「オーファン・ブラック 暴走遺伝子」「オザーク」「THE GREAT 〜エカチェリーナの時々真実の物語〜」「Shining Girls」などの制作に携わってきたヒラリー・レビットを、経営陣として雇用したとも報じられました。



ダファー兄弟のUpside Down Picturesでの最初の仕事はストレンジャー・シングスの最終シーズンとなるシーズン5の制作ですが、その他にもいくつかのNetflixオリジナルのプロジェクトに携わる予定であるとDeadline。そのうちのひとつが、週刊少年ジャンプで連載されたマンガ「DEATH NOTE」の実写ドラマ化プロジェクトです。Netflixでは2017年に「ゴジラvsコング」のアダム・ウィンガード監督による実写映画「Death Note/デスノート」が制作・配信されていて、ウィンガード監督は続編制作に意欲を見せていますが、今回の実写ドラマ版はまた別の企画のようです。



この他、ダファー兄弟はクリエイターのジェフリー・アディスとウィル・マシューズが企画した「ダーククリスタル:エイジ・オブ・レジスタンス」や、スティーブン・キングとピーターストラウブの小説「タリスマン」を原作としたドラマシリーズ、イギリスの舞台プロデューサーであるソニア・フリードマンとスティーブン・ダルドリーがプロデュースするストレンジャー・シングスの世界を舞台とした舞台劇、ストレンジャー・シングスのスピンオフ作品などの制作に携わることとなるとのこと。



複数のプロジェクトに取り組むことになるダファー兄弟ですが、記事作成時点ではあくまでもストレンジャー・シングスの最終シーズンの制作に焦点を当てており、「現在は数週間の休みを取っている段階」とDeadlineは報じています。



なお、ストレンジャー・シングスのシーズン4はNetflix史上最も人気のある英語のオリジナルドラマシリーズで、リリースから28日で11億5000万時間も視聴され、総視聴時間が10奥時間を超えた2作品目のタイトルになったとNetflixは発表しています。ストレンジャー・シングスのシーズン4は91カ国で最も視聴されたコンテンツに輝き、過去シーズンの中でも最も視聴されたシーズンとなっています。



