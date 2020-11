映画「デッドプール3」が始動、マーベル・スタジオが製作を担当する初のデッドプールに

ライアン・レイノルズ 演じるヒーローなのに破天荒過ぎる主人公・デッドプールが印象的過ぎる「 デッドプール 」は、続編の「 デッドプール2 」も成功をおさめていたのですが、ついにさらなる続編となる「 デッドプール3 」の製作がスタートしたと報じられています。 ‘Deadpool 3’ Moves Forward With The Molyneux Sisters Set To Write – Deadline https://deadline.com/2020/11/deadpool-3-marvel-ryan-reynolds-the-molyneux-sequel-1234617182/

・関連記事

R指定映画「デッドプール2」が家族向けのPG-13指定&新規シーン追加で帰ってくる「Once Upon a Deadpool」予告編 - GIGAZINE



デッドプールが「俺ちゃん苦節10年を振り返る特別動画」を公開中 - GIGAZINE



デッドプールが「激ツヨ爪野郎」ヒュー・ジャックマンへの嫉妬心を露わにする日本限定特別映像公開 - GIGAZINE



「デッドプール2」に登場する最強チーム・Xフォースは「アベンジャーズ」吹替陣が声を担当 - GIGAZINE



最強チーム結成のためにデッドプールがヒーローたちの採用面接を行う「デッドプール2」最終予告編公開 - GIGAZINE



デッドプールが最強鬼やばチームを結成してマッチョクソ野郎・ケーブルに挑む「デッドプール2」予告編公開 - GIGAZINE



ヒーローなのに過激すぎてPG-13指定の映画「デッドプール」が通常&18禁版予告編を公開 - GIGAZINE



2020年11月21日 16時01分00秒 in 映画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.