368人のイラストレーターの美麗イラストが日めくりカレンダーで堪能できる「姫繰三六五」レビュー

・関連記事

2019年「GIGAZINEマンガ大賞」のイラストや秘蔵のメイキングをまるっとまとめたイラスト集で10年台最後の年を振り返る - GIGAZINE



2018年「GIGAZINEマンガ大賞」のイラストや連載決定した審査原稿をまるっとまとめたイラスト集で平成最後の年を振り返る - GIGAZINE



アマビエを塗り絵しながらワンランク上の色塗りテクニックが身につく「アマビエ塗り絵」 - GIGAZINE



マルマンの「図案スケッチ」があのデザインと紙で卓上カレンダーになった「図案スケッチカレンダー」レビュー - GIGAZINE

2020年11月21日 12時00分00秒 in レビュー, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.